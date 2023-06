7/9 ©IPA/Fotogramma

I TRASPORTI - Per i traghetti la spesa tra andata e ritorno per un nucleo con due bambini e auto al seguito "raggiunge quest'anno 1.462 euro sulla tratta Genova-Palermo, 1.331 euro per il collegamento Civitavecchia-Olbia e 1.030 euro da Livorno ad Olbia. Servono 1.251 euro da Genova a Porto Torres, 715 euro da Napoli a Stromboli. Se si opta per l'aereo, la spesa a famiglia parte da un minimo di 845 euro per la tratta Milano-Brindisi, e scende a 818 euro per la Milano-Palermo, 800 euro da Roma a Olbia"