2/8 ©LaPresse

Inoltre, complice lo smart working, dai dati della piattaforma emerge che crescono i soggiorni lunghi in località del Sud Italia e delle isole, meglio se in luoghi non troppo inflazionati. Osservando la crescita significativa delle prenotazioni per soggiorni estivi nel Sud Italia, Airbnb ha quindi individuato le località di tendenza più convenienti per i viaggiatori per trascorrere le vacanze 2023

Turismo record in Italia nel 2023, +43% di stranieri in quattro mesi. Gli effetti sul Pil