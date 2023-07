Multe, cosa cambia col servizio di notifiche Send

Entro fine luglio oltre 100 enti locali dai 4 attuali si doteranno della nuova piattaforma telematica che punta a snellire il dialogo tra pubblica amministrazione e cittadini. Per gli utenti basterà avere una posta elettronica certificata (Pec) per ricevere dagli uffici comunali avvisi di multe e atti ufficiali come il cambio di residenza. Il sottosegretario all’Innovazione Alessio Butti: “Con le notifiche digitali riduciamo i costi e ottimizziamo i tempi”