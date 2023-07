PA, cartellini timbrati senza andare al lavoro: +13% nel 2022

3/10 ©IPA/Fotogramma

Lo scorso anno sono stati scoperti 168 casi di dipendenti pubblici che timbravano il cartellino quando in realtà non entravano in servizio. Di questi, 51 sono arrivati a essere licenziati. Altri 53 sono invece stati sospesi dal servizio e 47 sono stati sospesi per procedimento penale (17 casi, alla data di pubblicazione del Rendiconto, non si erano invece ancora conclusi)

Timbravano al posto del collega, sospesi due dipendenti Rap a Palermo