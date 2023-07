2/8 ©IPA/Fotogramma

L'iscrizione è facoltativa e chi non ha indicato la propria Pec continuerà, invece, a ricevere le comunicazioni in forma cartacea. Grazie a Inad le comunicazioni della Pubblica Amministrazione, come i rimborsi fiscali, le detrazioni d'imposta, gli accertamenti, i verbali di sanzioni amministrative e così via, vengono inviate in tempo reale, senza ritardi o problemi relativi al mancato recapito, direttamente nella casella di posta indicata dal cittadino

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di economia