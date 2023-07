1/9 ©IPA/Fotogramma

Novità in vista per il Superbonus e per gli altri incentivi per la ristrutturazione delle case: il governo ha già iniziato a lavorare a nuove regole in vista delle discussioni sulla Legge di Bilancio 2024. A scriverlo è Il Messaggero, secondo cui l’esecutivo starebbe pensando a un contributo con aliquota del 60% - da detrarre in 10 anni – per i lavori legati alla riqualificazione energetica e antisismica degli immobili italiani. Il tetto massimo di spesa sarebbe di 100mila euro

Bonus bagni, come ottenere la detrazione del 50 o del 75%