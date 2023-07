Bonus bollette fino a settembre, ma non per tutti. Ecco chi è escluso

Il Governo Meloni ha confermato l’agevolazione ancora per qualche mese ma solo per la fascia di popolazione che ha più difficoltà ad affrontare le spese cresciute a causa dell’inflazione. Per fare domanda sugli sconti in bolletta i richiedenti dovranno presentare la dichiarazione sostitutiva unica (Dsu) e l’attestazione Isee che deve fermarsi sotto i 15mila euro ad eccezione dei nuclei familiari con più di quattro figli. Il calcolo del reddito non si applica invece per chi soffre di un disagio fisico