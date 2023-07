Gas, la bolletta di giugno cala dell'1,1%

Leggero calo della bolletta del gas per la famiglia tipo in tutela per i consumi di giugno, con una diminuzione dell'1,1% rispetto a maggio. Lo comunica l'Arera spiegando che l'aggiornamento è determinato interamente dal calo della spesa per la materia gas naturale. Il Decreto bollette del 2023, per il II trimestre, quindi ancora per i consumi di giugno, ha confermato la riduzione dell'Iva al 5% e l'azzeramento degli oneri generali di sistema, spiega l'Atorità. Per il mese di giugno, che ha registrato una quotazione media all'ingrosso inferiore rispetto a maggio, il prezzo della sola materia prima gas è pari a 33,14 euro a Mwh. La spesa per il gas per la famiglia tipo nell'anno scorrevole (luglio 2022-giugno 2023) è di 1.499 euro circa, al lordo delle imposte, registrando un -8,9% rispetto ai 12 mesi equivalenti dell'anno precedente (luglio 2021- giugno 2022).

I dettagli della spesa

La famiglia tipo ha consumi medi di gas di 1.400 metri cubi annui. La diminuzione del prezzo dell'1,1% "già applicando la riduzione Iva prevista dai provvedimenti governativi, è dovuta interamente al calo della componente Cmem relativa ai costi di approvvigionamento del gas naturale", spiega l'Arera aggiungendo che "resta invece invariata la spesa per il trasporto e la gestione del contatore". Per il mese di giugno 2023, il prezzo di riferimento del gas per il cliente tipo è pari a 90,39 centesimi di euro per metro cubo, tasse incluse, così suddiviso: Spesa per la materia gas naturale: 39,96 centesimi di euro (pari al 44,2% del totale della bolletta) per l'approvvigionamento del gas naturale e per le attività connesse, con una riduzione del 2,4% circa rispetto al mese di aprile 2023; 5,32 centesimi di euro (5,9% del totale della bolletta) per la vendita al dettaglio, invariato rispetto al valore del mese di maggio 2023. Spesa per il trasporto e la gestione del contatore: 22,38 centesimi di euro (24,8% del totale della bolletta) invariato rispetto al valore del mese di maggio 2023. Spesa per oneri di sistema: 1,12 centesimi di euro (1,2% del totale della bolletta) invariato rispetto al valore del mese di maggio 2023. Imposte: 21,61 centesimi di euro (23,9% del totale della bolletta) per le imposte che comprendono le accise (16,9%), l'addizionale regionale (2,2%) e l'Iva (4,8%).