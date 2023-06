5/8 ©IPA/Fotogramma

Bisogna però guardare al passato per capire cosa sta succedendo. Nel 2006, alla stessa età, la media dichiarata era di 126mila euro. In 12 anni si è quindi scesi di 43mila euro. In generale, nello stesso arco di tempo, anche gli over 45 hanno visto i propri compensi ridursi del 31%

GUARDA IL VIDEO: Notai, perchè c'è crisi di vocazioni professionali