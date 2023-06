Scuola, Valditara lancia Agenda Sud: piano in 10 punti per Mezzogiorno

10/12 ©IPA/Fotogramma

Da novembre 2022, il ministero ha fatto sapere di aver autorizzato e sbloccato per il Mezzogiorno investimenti pari a 2,5 miliardi di euro per attuare i progetti del Pnrr. Per le palestre scolastiche, 77,9 milioni alle Regioni del Sud; per la messa in sicurezza 608,2 milioni; con il Piano "Scuola 4.0", 693,9 milioni; per il contrasto della dispersione scolastica, 255,8 milioni; per materie Stem e orientamento, 300 milioni; per la formazione del personale scolastico, 180 milioni; agli Its Academy del Sud sono andati 464,3 milioni