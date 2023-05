1/10 ©Ansa

Ammontano a 900 milioni, sui 2 miliardi previsti dal Governo per il decreto sull'emergenza in Emilia-Romagna che verrà pubblicato la prossima settimana in Gazzetta Ufficiale, i fondi destinati "a mettere in protezione il lavoro". Lo ha detto la ministra del Lavoro e Politiche Sociali, Marina Calderone, nel corso di un incontro con l'assessore regionale allo Sviluppo economico e Lavoro, Vincenzo Colla

Von der Leyen: "Da Pnrr 6 miliardi per prevenire dissesto"