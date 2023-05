Commissario zone alluvionate: “Si troverà il migliore”

"Io credo che non tocchi alla commissione Ue dire quanto si deve fare per la nomina dei commissari. Adesso bisogna fare in modo di ottenere i fondi, i due miliardi su cui si è impegnato il governo, e una fetta può essere erogata in una settimana. Poi si troverà il commissario", ha commentato inoltre Tajani, intervenendo al TG1 Mattina a proposito dell'iter per la nomina del commissario responsabile per le aree alluvionate. "ll governo deciderà non è un fatto politico ma si cerca una persona che si dedichi a tempo pieno. Meglio una persona che conosce il territorio. Si vedrà. Si troverà la persona migliore", ha confermato.