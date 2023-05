3/11 ©Ansa

Per le persone tra i 18 e i 59 anni non disabili da settembre, infatti, arriva la misura chiamata Supporto per la formazione e il lavoro con un assegno che potrà arrivare fino a 350 euro al mese in caso di redditi nulli legato a iniziative formative o partecipazione a progetti utili per la collettività

Carta acquisti per la spesa, fuori chi ha Reddito di cittadinanza