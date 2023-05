Bonus e sussidi, molti italiani non sanno che esistono: ecco quanti

Da un’indagine dell’Inapp, l’Istituto Nazionale per l’Analisi delle Politiche Pubbliche, è emerso come il 14% degli intervistati non sappia dell’esistenza dei sussidi. E 2,8 milioni di persone non conoscono il Reddito di cittadinanza. Di questo si è parlato nella puntata di Numeri, approfondimento di Sky TG24, andata in onda l’8 maggio ascolta articolo Condividi

Una parte non trascurabile degli italiani non è a conoscenza degli strumenti di sostegno al reddito. È questo quanto emerge da un'indagine dell'Inapp, l'Istituto Nazionale per l'Analisi delle Politiche Pubbliche, di cui si è parlato nella puntata di Numeri, approfondimento di Sky TG24, andata in onda l'8 maggio. Da questa ricerca è stato possibile estrapolare alcuni dati, in particolare per quanto concerne i sussidi, che mostrano appunto come una tanti italiani non sappiano dell'esistenza di questi aiuti.

Isee e sussidi, in quanti li conoscono? Tra le domande poste a un campione di persone, c’è la seguente: “In Italia esistono i sussidi?”. Il 63% degli intervistati ha confermato che effettivamente esistono questi sostegni, ma una quota considerevole della popolazione ha risposto di non sapere se esistono o meno: il 23%. Inoltre, il 14% ha detto che non esistono. Per quanto riguarda invece l’Isee, l’Indicatore della situazione economica equivalente che è centrale per avere diritto a vari tipi di sussidi tra cui il Reddito di cittadinanza, emerge come il 32% della popolazione lo conosce e l’ha calcolato. C’è però una parte importante, il 48%, che lo conosce ma non l’ha calcolato e il 20% della popolazione non lo conosce e non l’ha calcolato. leggi anche Dall'Isee agli altri requisiti, per chi sarà l'Assegno di inclusione

Reddito di cittadinanza: 2,8 milioni non lo conosco Concentrandosi invece sul Reddito di cittadinanza, dall’indagine dell’Inapp emerge come ci siano 2,8 milioni di persone che non lo conoscono. Si tratta del 6,4% del totale della popolazione tra i 18 e i 74 anni. La ricerca ha poi scorporato il totale, evidenziando come tra questi 2,8 milioni ci siano 924mila occupati, ma anche 708 mila inattivi o ex-occupati, 952 mila inattivi che non hanno mai lavorato, 134 mila in cerca della prima occupazione e 84 mila disoccupati. Di fatto sembra emergere come ci siano molte persone che non sono a conoscenza dell’esistenza di questo tipo di sussidi ma che potrebbero potenzialmente utilizzarli. leggi anche Lavoro, occupati al massimo storico e inattivi in calo. La situazione

