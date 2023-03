3/8 ©Ansa

La Misura per l’inclusione attiva (Mia) cambierà platee, durata, importi e requisiti del beneficio. Uno degli obiettivi è favorire il percorso verso il lavoro e di evitare quanto è successo con il Reddito di cittadinanza percepito per oltre il 40% da famiglie con un solo componente (46% a gennaio 2023). In sostanza le famiglie con minori, disabili o over 60 verranno differenziate dalle altre in cui i membri sono “occupabili”

Reddito Cittadinanza, arriva "Mia": nodo occupabili