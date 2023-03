Crollano domande per Reddito cittadinanza, -65% in primi mesi del 2023

L'Inps ricorda che il dato è provvisorio e non include domande in lavorazione o non completate, ma il calo comunque è significativo e potrebbe essere legato alla stretta allo studio del Governo

Coloro che hanno fatto richiesta all'Inps per ottenere il Reddito o la Pensione di cittadinanza nei primi due mesi del 2023 sono stati 90.887: un calo del 65,23% rispetto allo stesso periodo del 2022, quando i richiedenti erano stati 261.378. E' quanto emerge dalle tabelle dell'Osservatorio Inps.

In particolare, a gennaio le richieste sono state 88.184 e a febbraio poco più di 2mila. L'Inps ricorda che il dato è provvisorio e non include domande in lavorazione o non completate. Il calo comunque è significativo e potrebbe essere legato alla stretta allo studio del Governo.