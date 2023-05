1/10 ©Ansa

Il governo Meloni prosegue nella sua strada in difesa del Made in Italy: domani, giovedì 18 maggio, sul tavolo del Consiglio dei ministri arriva la legge quadro con le norme pensate per tutelare l’industria e la produttività italiana. Dall’istituzione di un fondo sovrano per le risorse al liceo sul Made in Italy, ecco cosa sappiamo finora. In foto: il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso

Ministro Urso: "Dal 2025 al via liceo del Made in Italy"