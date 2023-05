Bollette, elettrodomestici continuano a pesare: +14% rispetto al 2021

8/11 ©Ansa

Intanto, un'analisi della Sima (Società Italiana di Medicina Ambientale) rivela che se in Italia si decidesse di abbandonare l'uso del metano in cucina, l'ambiente ne beneficerebbe ma non ci sarebbe nessun risparmio concreto per i portafogli dei consumatori. "Un eventuale addio dei fornelli a gas in Italia, al pari di quanto disposto a partire dal 2026 dallo Stato di New York, determinerebbe innegabili benefici sul fronte ambientale, ma nessun vantaggio per le tasche dei cittadini”, spiega il presidente Sima, Alessandro Miani