Bonus mobili 2023: cos’è e a quali acquisti è destinato

5/8 ©IPA/Fotogramma

In pratica, il bonus mobili spetta per le spese effettuate entro il 31 dicembre per l’acquisto di mobili nuovi e/o grandi elettrodomestici di classe energetica non inferiore classe A per i forni, alla classe E per le lavatrici, le lavasciugatrici e le lavastoviglie, alla classe F per i frigoriferi e i congelatori, per le apparecchiature per le quali sia prevista l’etichetta energetica