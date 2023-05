6/9 ©Ansa

Ci sono molte differenze anche nella distribuzione regionale delle risorse. Tra gli esempi portati dal Sole 24 Ore, c’è la missione “Digitalizzazione”, che assorbe il 42% delle risorse in Molise e solo il 7,8% in Campania. Il capitolo “Rivoluzione verde” occupa il 37% dei fondi in Basilicata e solo l’11% in Liguria. Quest’ultima destina il 66% dei fondi alle “Infrastrutture per la mobilità sostenibile”, in particolare per i progetti sulla tratta dell’alta velocità del Terzo valico dei Giovi e gli Assi di Forza per il trasporto locale a Genova

