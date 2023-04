9/10 ©Ansa

PER OTTENERE IL VOUCHER – Per ottenere il voucher andranno inseriti una serie di dati come mail e/o numero di telefono del richiedente; eventuali dati di chi compone il nucleo familiare per i quali sia richiesto il beneficio; nome, cognome e codice fiscale del richiedente; la presenza di un Isee in corso di validità che il portale poi verifica tramite Inps; numero di buoni spettanti (in relazione ai componenti del nucleo familiare che ne abbiano diritto)