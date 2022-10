La misura era stata prevista dalla Legge di Bilancio 2021 ma non è mai partita: mancano ancora i decreti attuativi. Si tratterà di un contributo da 50 euro per l'acquisto di occhiali da vista e lenti a contatto correttive, erogabile sia sotto forma di voucher che come rimborso. Ne potranno beneficiare le famiglie con reddito Isee non superiore a 10mila euro