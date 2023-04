Modello 730, le novità sulle Dichiarazioni dei Redditi e le scadenze

7/10 ©IPA/Fotogramma

LE SPESE INSERIBILI - La novità più importante è la riduzione dell'aliquota Irpef tra 15mila e 50mila euro. Vengono rimodulate anche le detrazioni per i diversi tipi di reddito (da lavoro dipendente a pensioni). Tra le spese che si possono inserire entrano invece quelle per le barriere architettoniche; una detrazione per i canoni di locazione degli under31 a basso reddito; un credito d'imposta sulle donazioni al terzo settore; per l'acquisto di sistemi di accumulo di energia da fonti rinnovabili e anche per le spese sostenute per l'attività fisica adattata