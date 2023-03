Modello 730 2023, cosa cambia nella dichiarazione dei redditi

5/9 ©Ansa

Con l’introduzione, da marzo 2022, dell’assegno unico universale per i figli, non spetta più la detrazione per figli a carico e si modifica il prospetto dei “Familiari a carico”. Dal 1° marzo 2022, resta in vigore solo la detrazione pari a 950 euro per ciascun figlio a carico solo se di età pari o superiore a 21 anni, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, i figli adottivi o affidati