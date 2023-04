Secondo i dati raccolti dal Centro Studi di Confcommercio, elaborate in occasione del Forum Terziario, lavoro, economia: per una nuova stagione di crescita, dal 1995 a oggi, gli occupati in Italia sono aumentati di 1,2 milioni di unità, trainati soprattutto dalla crescita del settore terziario, che ha generato 2,7 milioni di posti di lavoro