RISTORANTI - Per i ristoranti il totale pagato per l'energia elettrica a marzo è di 1009 euro, in diminuzione del 9% rispetto a febbraio, quando era di 1108 euro. Una componente non marginale è data dagli oneri di sistema, il cui valore a marzo risulta di 159 euro, mentre il costo dell'energia è risultato pari a 473 euro. L'importo delle bollette del gas per l'inverno 2022-2023 è risultato di 7336 euro, in netta riduzione rispetto ai mille euro pagati nel corso dell'inverno 2021-2022 ma quasi il doppio dei 4137 euro dell'inverno 2020-2021