9/11 ©Ansa

“Nel momento in cui il turismo stava finalmente ripartendo dopo oltre due anni di restrizioni, ci lascia sorpresi la tempistica di un emendamento alla Manovra, a firma Pd, in materia di imposta di soggiorno approvato in Commissione Bilancio", dichiara a Il Sole 24 Ore la presidente di Federturismo Confindustria Marina Lalli. Che spiega come, attraverso la modifica, diventi "possibile alzare la tassa di soggiorno a 10 euro nelle città che, in base alle ultime rilevazioni, abbiano avuto presenze turistiche venti volte superiori a quelle dei residenti”