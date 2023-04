1/10 ©Ansa

Stiamo per spegnere i caloriferi fino al prossimo autunno: che si tratti di riscaldamento autonomo o centralizzato, in molte città italiane è già così. In altre lo sarà a breve. Il governo ha già però pensato a quando le temperature si abbasseranno di nuovo e, con il Dl n.34/2023, tutto dedicato al dossier energia e bollette, ha previsto un nuovo bonus riscaldamento che dovrebbe prendere il via a partire dal mese di ottobre, l’inizio dell’anno termico

Gas, bollette calano ancora: a marzo giù del 13,4%