Gas, bollette calano ancora: a marzo giù del 13,4%

3/6 ©IPA/Fotogramma

L’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente ha anche ricordato che, come previsto dalla Legge di Bilancio, per tutto il primo trimestre 2023 (quindi ancora per i consumi di marzo) Arera "ha già azzerato gli oneri generali di sistema per il gas e confermata la componente negativa UG2 per i consumi di gas fino a 5.000 smc all'anno, oltre la riduzione Iva sul gas al 5%"