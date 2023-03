Dall'1 aprile stop al mercato tutelato dell'energia per microimprese e condomini

Finisce oggi la tutela di prezzo per la fornitura di energia elettrica per le microimprese e i clienti non domestici (come i condomini, ma solo per le forniture elettriche delle parti comuni, come ad esempio la luce dei pianerottoli o gli ascensori). Dal primo aprile questi soggetti non potranno più rifornirsi nel servizio di maggior tutela, come previsto dalla legge sulla concorrenza, ma dovranno passare al mercato libero.

Da sabato 1 aprile scatta la fase transitoria

Per chi non avesse ancora scelto una fornitura sul mercato libero, ricorda l'Arera sul proprio sito, scatta una fase transitoria: i clienti, cioè, verranno riforniti nell'ambito del Servizio a Tutele Graduali da un venditore selezionato con gara secondo quanto definito da Arera. I clienti che non hanno ancora effettuato la scelta di un venditore nel mercato libero ricevono, dal venditore al quale sono stati assegnati, una comunicazione nella quale sono riportati i contatti dell'operatore, le condizioni di erogazione del servizio, le condizioni per recedere dal contratto e i riferimenti agli strumenti informativi di Arera. In qualsiasi momento è possibile scegliere un contratto nel mercato libero dell'energia elettrica.