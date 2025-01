Acquisti online, +9,9% su e-commerce: ecco i prodotti più cercati

Le ricerche nella categoria di prodotti per la cura del viso (6,25 milioni di ricerche, 2,48% del totale) hanno visto una continua crescita, segno di un interesse continuo per la bellezza e la cura della pelle, con focus su creme anti-invecchiamento, sieri e trattamenti estetici. Lavatrici e asciugatrici hanno registrato quasi 6 milioni di ricerche (2,36%), riflettendo un’attenzione sempre maggiore verso soluzioni per migliorare l’efficienza energetica e ridurre i consumi, spinta anche da un rinnovato interesse per la sostenibilità. Farmaci da banco: con oltre 5 milioni di ricerche (2,04%), emerge l’interesse degli italiani per la salute a livello preventivo e terapeutico, con un focus particolare su farmaci per il trattamento di disturbi comuni. Sneakers e scarpe sportive costituiscono un’altra categoria di forte interesse, con 4,59 milioni di ricerche (1,82%), a dimostrare l’attenzione crescente per il benessere fisico e l’attività sportiva, nonché per le tendenze di moda legate alle calzature sportive. Prodotti per il corpo e profumi: con circa 3,9 milioni e 4,8 milioni di ricerche, queste due categorie riflettono l’interesse per il benessere e la cura personale, da sempre temi importanti per i consumatori italiani