Stipendi Italia, retribuzione media e settori dove si guadagna di più

Introduzione

I dati dell’Istat certificano che, nel 2022, la retribuzione oraria media, nelle unità economiche con almeno 10 dipendenti, tra le donne è pari a 15,9 euro e tra gli uomini è pari a 16,8 euro, per una media complessiva di 16,4 euro e un differenziale retributivo di genere (gender pay gap) del 5,6%.

Se si guarda alle fasce d’età, emerge che i giovani under 30 guadagnano il 36,4% in meno rispetto agli over 50. Inoltre, i lavoratori con contratto a tempo determinato percepiscono il 24,6% in meno di chi ha un contratto a tempo indeterminato. Ecco tutti i dettagli sugli stipendi in Italia e sulle varie categorie