Davos 2025, Guterres e Lagarde tra gli ospiti più attesi di oggi. LIVE

Il 63% dei milionari dei Paesi del G20 ritiene che l'influenza di un ristretto numero di super ricchi sulla presidenza Trump rappresenti una minaccia per la stabilità globale. È quanto riporta un sondaggio condotto da Survation per conto di Patriotic Millionaires International a corredo, di una lettera aperta "We must draw the line" sottoscritta da più di 370 tra miliardari e milionari di 22 Paesi che chiedono ai leader presenti a Davos di porre un freno all'enorme concentrazione di ricchezza che compromette la qualità delle nostre democrazie e la tenuta della coesione sociale. Tra i firmatari dell'appello in collaborazione con Oxfam, Millionaires for Humanity, taxmenow e pubblicato all'indomani dell'insediamento del nuovo presidente Usa - ci sono Abigail Disney, Marlene Engelhorn, Brian Eno e Richard Curtis. Tra le evidenze del sondaggio, che ha interpellato 2.902 milionari dei Paesi del G20 risulta che due terzi degli intervistati ritengono che i super-ricchi abbiano interferito in modo improprio nelle elezioni Usa; oltre il 70% concorda sul fatto che i super ricchi influenzino in modo sproporzionato l'opinione pubblica; 7 su 10 ritengono che il potere di influenza dei super-ricchi stia portando ad un calo di fiducia dei cittadini verso la democrazia, le istituzioni; il 70% è favorevole ad un aumento delle tasse sui super-ricchi, per ridurre le disuguaglianze e aumentare gli investimenti nei servizi pubblici.