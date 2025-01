Trump porta Usa fuori dall’Oms, chi finanzia di più l’Organizzazione?

Come emerge dai dati dell'Organizzazione diretta da Tedros Adhanom Ghebreyesus, nel 2023 gli Stati Uniti hanno contribuito al bilancio comune con 481 milioni di dollari, confermandosi il principale Paese finanziatore anche in relazione al Prodotto interno lordo. A seguire spiccano due soggetti privati, la Fondazione Bill & Melinda Gates (356 milioni) e la Vaccine Alliance (260 milioni) che superano per sforzo economico Germania, Regno Unito e Unione Europea. Mentre l'Italia non va oltre il 19° posto.

Oms, senza Usa buco di mezzo miliardo di dollari

Secondo una stima per il 2025, l'addio degli Usa all'Oms si traduce in un ammanco di mezzo miliardo di dollari di finanziamenti annuali. Rispetto a un budget complessivo che per il biennio 2024/25 superava gli 8,5 miliardi - tra fondi ordinari, emergenze e progetti specifici - l'organizzazione con sede a Ginevra potrà sopravvivere contando su un totale di circa 2,8 miliardi in arrivo da privati e Paesi donatori. Tra questi Unione Europea e Cina, che esprimono preoccupazione per il rischio di un indebolimento nella cooperazione sanitaria. L'annuncio di Trump è arrivato in un momento critico per l'Organizzazione, con l'appello lanciato dal direttore generale Ghebreyesus che ha chiesto un incremento di 1,5 miliardi di dollari per contrastare "crisi sanitarie senza precedenti". "Siamo impazienti di impegnarci in un dialogo costruttivo per mantenere la partnership tra Usa e Oms a beneficio della salute e del benessere di milioni di persone in tutto il mondo", si legge nella dichiarazione con cui l'Organizzazione ha espresso "ramarico" per la decisione della nuova amministrazione americana.