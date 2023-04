Bollette, l'elettricità aumenterà fino al 25% e il gas fino al 15%

2/5 ©IPA/Fotogramma

Stessa dinamica, ma più contenuta, per il gas naturale: "Le quotazioni dei mercati all'ingrosso del gas naturale per i prossimi mesi hanno di recente mostrato una volatilità crescente" e le tariffe sono previste al rialzo "per il terzo e quarto trimestre in rialzo, rispettivamente del 5% e del 15% rispetto alle quotazioni per il secondo trimestre”, si legge nella memoria depositata dalla Arera nelle commissioni Finanze e Affari sociali in occasione dell'audizione del presidente, Stefano Besseghini, sul decreto Bollette