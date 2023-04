Rdc, le ipotesi di riforma del governo: occhio a ISEE e requisiti

5/10 ©IPA/Fotogramma

MODALITÀ DI PAGAMENTO - Il beneficio economico che sarà riconosciuto ai “non occupabili” sarà di 6mila euro l’anno (500 euro al mese) da moltiplicare per 0,4 per ogni componente disabile o ultrasessantenne, per 0,15 per i figli di età inferiore ai 3 anni e per 0,10 per gli altri. A queste somme verranno aggiunti anche 3360 euro per l’affitto. L’assegno sarà pagato per 18 mensilità, poi è previsto un mese di sospensione prima che i versamenti ricomincino

Crollano domande per Reddito di cittadinanza, -65% nei primi mesi del 2023