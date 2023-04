Per chiedere il rimborso del costo delle rette di iscrizione all’asilo nido oppure dell’assistenza domiciliare per l’anno 2022 ci sono quasi due mesi di tempo aggiuntivi, come ha comunicato l’Inps in un messaggio pubblicato lo scorso 11 aprile. Il contributo può arrivare fino a 3mila euro, in base al valore Isee del nucleo familiare