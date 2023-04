Codice degli appalti, ecco le norme che fanno discutere: i nodi

Il governo ha varato nuove regole in materia edilizia: la più discussa è l’innalzamento dell’obbligo legato al bando di una gara d’appalto, valido per importi superiori a 5,3 milioni di euro. Contestata anche la rimozione del divieto di subappaltare i lavori, finora vietato per più di un livello. “Sono orgoglioso del Nuovo Codice degli Appalti”, ha dichiarato il ministro Salvini. “Si torna agli anni ’70: a rischio la sicurezza nei cantieri e le infiltrazioni della criminalità”, denunciano i sindacati