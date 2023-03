Codice appalti, semplificazione e meno sanzioni. Ecco le nuove norme

7/10 ©IPA/Fotogramma

Si interviene anche sulla cosiddetta "paura della firma" ritoccando le sanzioni: niente colpa grave per i funzionari e i dirigenti degli enti pubblici se avranno agito sulla base della giurisprudenza o dei pareri dell'autorità. Tutele simili per la delicata questione dell'illecito professionale. In particolare, per alcuni tipi di reato, l'illecito professionale può essere fatto valere solo a seguito di condanna definitiva, condanna di primo grado o in presenza di misure cautelari