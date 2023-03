6/10 ©IPA/Fotogramma

Non è solo il valore netto dello stipendio in sé a far riflettere, ma anche il fatto che le buste paga italiane – già alleggerite da un prelievo fiscale consistente - sono fisse e non prevedono aggiustamenti di alcun tipo, come ad esempio per il numero di figli a carico o per il costo della vita nelle diverse città