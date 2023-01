I 25 lavori più ricercati in Italia, secondo LinkedIn: la classifica

9/12 ©Ansa

Tra i lavori in più rapida ascesa, al sedicesimo posto ci sono i partnership manager, noti anche come responsabile dei rapporti con i partner. Gestiscono i rapporti con i partner aziendali, lavorando al raggiungimento di obiettivi comuni a entrambe le parti. Seguono i consulenti M&A, che svolgono funzioni di consulenza in merito ai processi di acquisizione e fusione fra aziende. Poi i learning and development specialist (specialista formazione e sviluppo): si occupano della creazione e dell’implementazione di programmi formativi per aziende e dipendenti