Gli stipendi pubblici non sono parametrati in base al costo della vita, mentre la povertà assoluta è calcolata in relazione ad esso: ad esempio, l'Istat valuta che una coppia con un figlio piccolo è in condizione di povertà assoluta quando percepisce meno di 1.213 euro in un piccolo comune al Nord, ma se si trova al Sud la soglia scende a 954 euro