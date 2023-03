8/8 ©Getty

Per Markus Duesmann, patron dell'Audi (gruppo Volkswagen), i carburanti sintetici "non sono destinati a giocare, nel medio termine, un ruolo rilevante nel settore delle auto più vendute". E in funzione del loro costo molto elevato, secondo altri esperti, verranno utilizzati al massimo per vetture di lusso

GUARDA IL VIDEO: Accordo carburanti, via libera a e-fuel dopo il 2035