Auto, Unione Europea: "Raggiunto accordo con la Germania su e-fuel"

L'intesa è stata annunciata dal commissario europeo per l'Ambiente Frans Timmermans il quale ha spiegato che ora si lavorerà "per far adottare quanto prima gli standard di Co2 per la regolamentazione delle automobili"

L'accordo

leggi anche

Auto elettriche, i 10 modelli più venduti in Italia. Foto

Timmermans ha annunciato l'accordo specificando che ora si lavorerà "per far adottare quanto prima gli standard di Co2 per la regolamentazione delle automobili". L'intesa era nell'aria da diversi giorni dopo che il cancelliere tedesco Olaf Scholz, arrivando al Consiglio europeo il 23 marzo a Bruxelles, aveva detto che c'era già il "consenso" sul consentire l'utilizzo delle auto con motore a combustione interna dopo il 2035 utilizzando gli e-fuels. "Ora è davvero solo una questione di trovare il modo giusto in maniera pragmatica per attuare questa promessa che la Commissione ha fatto molto tempo fa", aveva detto il cancelliere. L'idea, aveva affermato, è che "dovrebbe esserci un regolamento proposto dalla Commissione europea per garantire che dopo il 2035 i veicoli che possono essere utilizzati esclusivamente con e-fuel possano continuare ad essere registrati".