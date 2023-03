Mutuo casa giovani, le novità di Intesa San Paolo per gli under 36

8/10 ©IPA/Fotogramma

L’AIUTO PER ARREDI E ACCESSORI PER LA CASA - Tra le misure attivate, per i clienti con Isee massimo di 40mila euro e con un reddito mensile di almeno 500 euro, c’è la possibilità di accedere ad un prestito personale fino a 6mila euro a tasso agevolato, senza costi accessori, diluibile in 20 anni di durata, anche per l’acquisto di arredi e accessori per la casa