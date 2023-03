3/9 ©Ansa

Secondo Bloomberg, tra chi rischia grosso c’è ad esempio Invesco, società di gestione degli investimenti Usa, che in Cs - stando alle ultime informazioni disponibili - aveva circa 1500 miliardi di asset in gestione. Così anche Pimco, Pacific Investment Management Co, che di asset gestiti ne aveva due miliardi. Il valore dei bond a rischio per la prima è intorno ai 350 milioni, per la seconda di circa 800 milioni

Chi paga quando fallisce una banca: le regole europee