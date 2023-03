1/10 ©IPA/Fotogramma

Chi diventa papà non può essere licenziato almeno fino al primo compleanno del figlio, esattamente come è previsto per le madri. Allo stesso modo, e sempre entro lo stesso arco temporale dei 12 mesi dalla nascita del bambino, un padre può anche dimettersi dal posto di lavoro mantenendo il diritto alla NASpI e senza dover per forza rispettare i tempi tradizionali per il preavviso. A spiegarlo è l’Inps, con la circolare 32 del 20 marzo 2023

Congedo parentale 2023, un mese in più all'80%. Come funziona