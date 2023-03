3/8 ©IPA/Fotogramma

GLI ESEMPI – I casi in questo senso non mancano: un esempio sono i crediti d’imposta, spesso valutati come inesistenti (pur essendo delle valutazioni errate) e che presentano sanzioni molto alte e riscossioni in pendenza di giudizio. Un altro caso sono gli omessi versamenti che non possono usufruire del cumulo e della continuazione mentre non va dimenticata l’omessa dichiarazione con versamento delle imposte che potrebbe comunque comportare sanzioni sino al 120% dell’imposta non dichiarata, anche se versata

Certificazione Unica 2023, quali sono scadenze, modalità e sanzioni