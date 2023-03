9/13 ©Ansa

Con l'obiettivo di ridurre la pressione fiscale è poi in arrivo la riforma dell'Irpef: gli scaglioni passano da 4 a 3 e le aliquote vengono ridotte. E se l'obiettivo "di legislatura" resta la flat tax per tutti, arriva l'estensione della tassa piatta incrementale anche per i dipendenti. E' prevista poi la revisione delle tax expenditures, voce da cui si punta a ricavare risorse utili per finanziare le novità della delega: le agevolazioni oggi sono oltre 600 e per una spesa pubblica di 165 miliardi e l'ipotesi è di una forfettizzazione per scaglioni di reddito