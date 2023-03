2/8 ©IPA/Fotogramma

Con un aumento del 5,5% nel 2022 rispetto al 2021, una famiglia italiana ha speso in media 487 euro di bolletta dell’acqua. L’Osservatorio prezzi e tariffe di Cittadinanzattiva ha segnalato che sono stati registrati aumenti in tutti i capouoghi di provincia. Per l’analisi si sono stimati i costi di una famiglia di 3 persona con un consumo annuo di 192 metri cubi

